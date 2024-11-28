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АНАЛІТИКА

Заарештовані російські вантажні вагони стали найбільш задіяним парком УЗ

 

Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони є найбільш задіяним парком. Про це пише галузеве видання ЦТС із посиланням на відповідь компанії.

Станом на 25 листопада 2024 року обліковується 18 191 вантажний вагон, з них 4436 вагонів-цистерн.

Ці вагони, згідно з ухвалами судів, передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. До завершення заходів організації управління майном АРМА ці вагони передані на відповідальне зберігання філіям "ЦТЛ" та "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" з правом комерційного використання, пояснили в УЗ.

Питання відповідальності та використання таких вагонів врегульовані цими судовими рішеннями.

"Частина вагонного парку активно використовується АТ "Укрзалізниця" в перевезенні вантажів, найбільш задіяний парк - цистерни для перевезення нафтопродуктів, напіввагони", - сказано в повідомленні.

Водночас частина парку не придатна для комерційного використання не лише через технічний стан, а й через відсутність документації на експлуатацію вагонів та прострочені терміни ремонтів, уточнили в УЗ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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