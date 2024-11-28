Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заарештовані російські вантажні вагони стали найбільш задіяним парком УЗ
21:48 27.11.2024 |
Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони є найбільш задіяним парком. Про це пише галузеве видання ЦТС із посиланням на відповідь компанії.
Станом на 25 листопада 2024 року обліковується 18 191 вантажний вагон, з них 4436 вагонів-цистерн.
Ці вагони, згідно з ухвалами судів, передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. До завершення заходів організації управління майном АРМА ці вагони передані на відповідальне зберігання філіям "ЦТЛ" та "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" з правом комерційного використання, пояснили в УЗ.
Питання відповідальності та використання таких вагонів врегульовані цими судовими рішеннями.
"Частина вагонного парку активно використовується АТ "Укрзалізниця" в перевезенні вантажів, найбільш задіяний парк - цистерни для перевезення нафтопродуктів, напіввагони", - сказано в повідомленні.
Водночас частина парку не придатна для комерційного використання не лише через технічний стан, а й через відсутність документації на експлуатацію вагонів та прострочені терміни ремонтів, уточнили в УЗ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
ТОП-НОВИНИ
|Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОП
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Заарештовані російські вантажні вагони стали найбільш задіяним парком УЗ
|Alterra Group має намір побудувати в Україні мережу з 7 індустріальних парків
|Арешт акцій «Київстару» можуть зняти найближчим часом: у компанію прийдуть американські інвестиції
|Уряд погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»
|ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків для виробника макаронів
|«Енергоатом» витратить 1,7 мільярда на захист для Рівненської АЕС. Його будуватимуть півтора роки
Бізнес
|Intel отримає від США грант у розмірі $7,9 млрд
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
|Google назвала п'ять найпопулярніших трендів серед шахраїв
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»