Alterra Group має намір побудувати в Україні мережу з 7 індустріальних парків

Девелоперська компанія Alterra Group, що реалізує наразі проєкт створення індустріального парку (ІП) "Формація.Львів", має намір побудувати мережу із семи таких парків, повідомила керівниця міжнародного напряму компанії Олена Подольська.

"У Львові буде наш перший парк, потім ми підемо до Рівного, два будуть у Києві, далі повернемося в західний регіон - Івано-Франківськ, Вінниця та Хмельницький", - розповіла вона під час Ukrainian Automotive and Mobility Forum 2024 у Львові, організованого Українським кластером автомобілебудування та мобільності за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Подольська зазначила, що вже є кілька місцевих виробників, які планують відкривати потужності в ІП "Формація.Львів" на 10 тис. кв. м, зокрема, виробник сендвіч-панелей USP.

Крім того, під час форуму про зацікавленість у розміщенні в парку свого виробництва повідомив СЕО і власник ТОВ "Луаз Моторз", який реалізує проєкт створення легкого електромобіля LUAZ і планує його масштабувати.

"Я планую масштабування проєкту і співпрацю з індустріальним парком «Формація.Львів» - відкрити у них або виробництво авто для осіб з інвалідністю, або наступну чергу нашого виробництва", - сказав він під час форуму.

Alterra Group будує в ІП "Формація.Львів»" (спочатку "Формація.Сигнівка") 150 кв. м виробничих, складських та офісних площ на 30 га землі. У його складі буде лабораторія прототипування, R&D-центр, бізнес-інкубатор, простір для заходів, офіси і шоу-руми.

Згідно з презентацією проєкту, введення в експлуатацію першої черги парку заплановано на перший квартал 2025 року.

ТОВ "Альтерра-Групп"/Alterra Group - українська компанія, що спеціалізується на девелопменті та управлінні комерційною нерухомістю "під ключ".

В управлінні компанії - 35 об'єктів загальною площею 175 тис. кв. м. Серед них - складські та виробничі комплекси, бізнес-центри, торгові та торгово-розважальні центри.

Серед реалізованих проєктів комерційної нерухомості в Україні - логістичний центр PORT, бізнес-хаб PROSTIR (обидва - Львів), бізнес-центр Palo Alto (Київ), складські комплекси Joule і JAM у Київській області.