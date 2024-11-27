Арешт акцій «Київстару» можуть зняти найближчим часом: у компанію прийдуть американські інвестиції

Арешт частини корпоративних прав компанії "Київстар" можуть зняти найближчим часом. Замість націоналізації на компанію очікує прихід американських інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Capitol Intelligence Group (CI).

Як зазначають журналісти, група провідних американських інвестиційних фондів заявила про інтерес до поглинання VEON. А саме цей нідерландський холдинг є власником найбільшого українського мобільного оператора "Київстар".

Раніше суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Але VEON ще наприкінці 2023 року продала свої російські активи і повністю вийшла з ринку РФ.

За даними ЗМІ, важливу роль у процесі надходження іноземних інвестицій відіграє Майк Помпео - ексдержсекретар США і ексголова ЦРУ. В листопаді минулого року він обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії "Київстар".

"Виступаючи як незалежний член правління VEON, Помпео сказав журналістам, що він вітає пропозицію про поглинання компанії такими американськими гігантами прямих інвестицій як Blackstone, KKR та Carlyle, і що колишній контрольний акціонер VEON, підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман повністю вийшов з VEON", - пише видання.

Також у публікації Capitol Intelligence Group стверджується, що поглинання VEON зазначеними інвестиційними фондами вітається міністром торгівлі США, президентом Світового банку та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Паралельно з арештом частини акцій «Київстару» було ініційовано аналогічну справу щодо Lifecell, але згодом у цій, здавалося б, ідентичній ситуації українська держава зняла арешт із корпоративних прав Lifecell. У результаті компанія успішно змінила власника та перейшла до французького холдингу "NJJ Capital".

"Тепер у нас є достатньо підстав припустити, що Київстар повторює долю Lifecell. Після того, як вартість VEON буде погоджена між усіма зацікавленими сторонами, арешт 47,85% корпоративних прав Київстару буде знято. Що означає для України і її громадян продаж VEON новим власникам? Зміна складу акціонерів ніяк не вплине на абонентів Київстару і самого оператора", - відзначають журналісти.

Нагадаємо, що на даний час глобальний цифровий оператор VEON, який є єдиним акціонером компанії "Київстар", оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару".

У своїх поданнях до суду VEON стверджує, що Фрідман, Авен та Косогов, проти яких були спрямовані санкції, не володіють акціями VEON або "Київстару".