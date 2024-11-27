Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»

 

Кабінет Міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

Відповідне розпорядження № 1168-р ухвалили 26 листопада.

"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів", - йдеться у документі.

За даними галузевого видання ExPro, Патрік Грейхен очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 років.

При цьому Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna - раніше вже був у наглядовій раді "Укренерго".

Данський політик Єппе Кофод був заступником голови Делегації зі зв'язків зі США та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є ексдепутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як очільник МЗС відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.

Ян Монтелл - колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

Як повідомлялося, у жовтні уряд оголосив про початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого незалежного члена наглядової ради - вже обирали за раніше запущеною конкурсною процедурою.

Загалом до наглядової ради "Укренерго" мають входити сім осіб - чотири незалежних члени і троє представників держави.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний - Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів - проголосували проти. Уже 3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5035
  0,0648
 0,16
EUR
 1
 43,6824
  0,2091
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3185  0,19 0,46 41,8350  0,06 0,15
EUR 43,3962  0,13 0,31 44,1231  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,13 0,30 41,6300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес