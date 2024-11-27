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Уряд погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»
10:57 27.11.2024 |
Кабінет Міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго".
Відповідне розпорядження № 1168-р ухвалили 26 листопада.
"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів", - йдеться у документі.
За даними галузевого видання ExPro, Патрік Грейхен очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 років.
При цьому Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna - раніше вже був у наглядовій раді "Укренерго".
Данський політик Єппе Кофод був заступником голови Делегації зі зв'язків зі США та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є ексдепутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як очільник МЗС відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.
Ян Монтелл - колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.
Як повідомлялося, у жовтні уряд оголосив про початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого незалежного члена наглядової ради - вже обирали за раніше запущеною конкурсною процедурою.
Загалом до наглядової ради "Укренерго" мають входити сім осіб - чотири незалежних члени і троє представників держави.
Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний - Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів - проголосували проти. Уже 3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень.
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