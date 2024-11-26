ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків для виробника макаронів

Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків другий проєкт, який реалізовує приватне підприємство харчової промисловості "Віліс". Про це повідомляє Мінекономіки.

Загальна вартість проєкту становить 92 млн грн. Частину суми (52 млн грн) підприємство вкладе із власних грошей, а на інші 40 млн грн візьме інвесткредит в Укрексімбанку.

У загальну суму проєкту входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини), витрати на його доставлення й монтаж, будівництво котельні тощо.

Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 000 тонн на рік, зокрема завдяки розширенню ринків збуту.

"Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати з інвесторами, які планують вкладати гроші у розвиток чи створення бізнесу в Україні", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз підприємство "Віліс" виробляє близько 10 000 тонн макаронних виробів і 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.