Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків для виробника макаронів

 

Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків другий проєкт, який реалізовує приватне підприємство харчової промисловості "Віліс". Про це повідомляє Мінекономіки.

Загальна вартість проєкту становить 92 млн грн. Частину суми (52 млн грн) підприємство вкладе із власних грошей, а на інші 40 млн грн візьме інвесткредит в Укрексімбанку.

У загальну суму проєкту входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини), витрати на його доставлення й монтаж, будівництво котельні тощо.

Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 000 тонн на рік, зокрема завдяки розширенню ринків збуту.

"Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати з інвесторами, які планують вкладати гроші у розвиток чи створення бізнесу в Україні", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз підприємство "Віліс" виробляє близько 10 000 тонн макаронних виробів і 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес