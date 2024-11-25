ДТЕК отримає EUR106,6 млн допомоги від уряду США та Єврокомісії на відновлення потужностей

Група ДТЕК отримає EUR62,8 млн від Європейської комісії та $46,1 млн від уряду США на відновлення потужностей, зруйнованих внаслідок російських атак, та для підготовки електростанцій до проходження зими, передає Енергореформа.

"Уряд США та Європейська комісія виділяють ДТЕК EUR106,6 млн ($112 млн) на обладнання та будівельні матеріали, надаючи життєво необхідну підтримку енергосистемі, яка страждає від постійних російських атак, остання з яких відбулася 17 листопада", - йдеться в повідомленні ДТЕК на сайті 25 листопада.

Як зазначається в повідомленні, Європейська комісія виділяє EUR62,8 млн на обладнання та матеріали для відновлення 1,8 ГВт потужностей та для захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу та мінусових температур. Уточнюється, що це забезпечить стабільне та надійне енергопостачання для понад 2 млн українців.

Згідно з повідомленням, уряд США виділяє $46,1 млн на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання для мільйонів людей. Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже надали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту мереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель, зазначили в ДТЕК.

"Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують енергетичну стійкість України цим критично важливим пакетом допомоги. Надаючи $46,1 млн на системи управління та нові трансформатори, ми допомагаємо відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру України для захисту від неспровокованих атак росії", - наголосив помічник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів посол Джеффрі Паєтт, слова якого наводяться у повідомленні.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, жодна країна в світі не стикалася з такими атаками по своїй енергетичній системі, але за допомогою партнерів Україна продовжує міцно протистояти енергетичному терору росії.

"Ми висловлюємо глибоку подяку за незмінну підтримку Сполученим Штатам, Європейській комісії та керівництву Міністерства енергетики в наданні цієї дуже важливої допомоги. Ця підтримка є визнанням системно важливої ролі ДТЕК в забезпеченні України електроенергією та наших оперативних зусиль з відновлення тисяч мегават потужностей", - зазначив Тімченко.

ДТЕК вказав, що до повномасштабного вторгнення росії компанія виробляла майже чверть електроенергії в країні, але з березня 2024 року ця життєво важлива роль опинилася під загрозою через постійні російські ракетні удари та атаки безпілотників. Внаслідок них до середини літа було знищено 90% генеруючих потужностей ДТЕК, проте енергетики відновили понад половину втрачених потужностей. 17 листопада РФ відновила масовані атаки по енергетиці.