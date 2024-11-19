«Укрнафта» покупает 51% сети АЗС Shell в Украине

ПАО "Укрнафта" заключила соглашение с Shell о покупке 51% ООО "Альянс Холдинг" - оператора сети АЗС Shell в Украине, сообщается на сайте компании во вторник.

"В ближайшие дни "Укрнафта", которая определена победителем конкурентного процесса, вместе с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, являющуюся обязательным условием завершения соглашения", - отмечается в пресс-релизе.

После его получения "Укрнафта" сможет полностью закрыть сделку и приобрести все права и обязанности акционера.

Оценку сделки и активов проводил инвестиционно-банковский советник Rothschild&Co, за правовую сторону вопроса отвечает юридическая фирма Sayenko Kharenko, аудитор - KPMG.

Стоимость сделки в пресс-релизе не разглашается.

"Группа "Нафтогаз" не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее. Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, позволяющие государству зарабатывать. Получаемая "Альянс Холдинг" прибыль будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов", - отметил глава НАК Алексей Чернышев.

По данным "Укрнафты", ребрендинг всех АЗК Shell будет проведен в течение года. Условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании - 1550 работников, работающих на АЗК и головном офисе.

"Наблюдательный совет "Укрнафты" согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит компании расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, что соответствует стратегии развития компании", - подчеркнул СЕО "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Согласно пресс-релизу, Shell входит в топ-10 сетей по объемам продаж в Украине, располагая 118 работающих автозаправочных комплексов. Сеть является №9 по реализации топлива по результатам девяти месяцев 2024 года и №7 по количеству АЗК, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком.

Как сообщалось, совместное предприятие Shell и российской группы "Альянс" Муссы Бажаева по управлению сетью АЗС на территории Украины приступило к работе в августе 2007 года. Shell в СП принадлежала доля в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передал в СП около 150 АЗС, а Shell внесла денежные средства, лицензии и бренд.

В 2014 году стало известно, что подсанкционный российский бизнесмен Эдуард Худайнатов выкупил у Бажаева его нефтяные активы. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, а в октябре 2022 года - под санкции Украины.

Минюст Украины в октябре 2023 года подал в Высший антикоррупционный суд Украины иск о взыскании в доход государства активов Худайнатова.

В результате судебных разбирательств 49% "Альянс Холдинг" было взыскано в доход государства. В апреле 2024 года эта доля отошла Фонду Госимущества (ФГИ) Украины.

В ноябре 2024 года Overseas Investments, входящая в группу энергетических и нефтехимических компаний Shell, во исполнение решения Апелляционной палаты ВАКС зарегистрировала за собой 51% в уставном капитале "Альянс Холдинг".

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в целом оперирует 545 АЗК - 460 собственных и 85 в управлении.

Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 г. ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.