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Авіакомпанія Нової пошти виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева – фото
23:37 11.11.2024 |
Українська вантажна авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший комерційний рейс власним літаком. Про це повідомила пресслужба Нової пошти.
Вантажний чартерний рейс з Будапешта до Кишинева літаком Боїнг 737-800 відбувся 10 листопада. Він був виконаний на замовлення компанії Nova Global.
"Цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові", - розповіли в компанії.
Наступний крок - тестування доставки вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.
Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб як компаній групи NOVA (Нова пошта), так і зовнішніх замовників.
Також компанія готується до відкриття регулярних рейсів у США. Зараз триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.
18 вересня Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ.
21 жовтня Supernova Airlines отримала право на експлуатацію повітряних ліній Львів - Прага - Львів та Київ - Прага - Київ, а також дозвіл на чартерні рейси всередині Євросоюзу.
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