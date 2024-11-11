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Нові банки долучилися до програми компенсації за придбання української техніки
17:48 11.11.2024 |
Три банки - "Ощадбанк", "Таскомбанк" і "Кредитвест банк" - долучилися до програми компенсації 15% за придбання української техніки та обладнання. Таким чином участь у програмі беруть уже 16 банків.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
"Сьогодні учасниками програми стали ще три банки з широкою мережею відділень по країні, зокрема "Ощадбанк". Це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів. Також ми активно працюємо над збільшенням переліку товарів, при придбанні яких держава компенсує частину їх вартості. Вже зараз перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок", - зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.
За умовами програми покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку.
На сьогодні до програми приєдналися 16 банків: "Банк Восток", "Скай Банк", "ПроКредит Банк", "ОТП Банк", "Піреус Банк", "Львів", "Укргазбанк", "Акцент-Банк", "Радабанк", "МТБ Банк", "Банк Кредит Дніпро", "Глобус", "Агропросперіс Банк", "Ощадбанк", "Таскомбанк" та "Кредитвест банк".
Як повідомлялося, 24 вересня цього року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.
На початку листопада до програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків. Джерело: https://biz.censor.net/n3519409
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