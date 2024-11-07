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АНАЛІТИКА

Французька група Saint-Gobain 5 листопада відкрила свій перший завод сухих будівельних сумішей в Україні

Французька група Saint-Gobain 5 листопада відкрила свій перший завод сухих будівельних сумішей в Україні

 

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Сен-Гобен Будівельна продукція Україна".

Saint-Gobain - це міжнародна компанія, яка раніше лише імпортувала свою продукцію в Україну зі своїх польських заводів. Тепер вона розпочинає в Україні власне виробництво повного циклу - від видобутку сировини до створення готових будівельних матеріалів.

Нове підприємство, яке створило 50 робочих місць, випускатиме гіпсові суміші під брендом Rigips. Завод розташований у селі Хотимир біля гіпсового родовища. Виробнича потужність - 60 000 тонн на рік. Saint-Gobain інвестувала у створення підприємства понад 11 млн євро.

"Відкриття першого заводу Saint-Gobain в Україні є важливим кроком для нашої компанії. Навіть у важкі часи ми продовжуємо рухатися вперед та інвестувати в майбутнє", - прокоментувала відкриття підприємства Йоанна Чинш-Пєховяк, президентка групи Saint-Gobain у Польщі та Україні.

Власником ТОВ "Сен-Гобен Будівельна продукція Україна" є французька Saint-Gobain Isover. За підсумками 2023 року компанія отримала 536 млн грн доходу, 38,6 млн грн чистого прибутку, свідчать дані аналітичної системи Contr Agent.

Гіпсовий кар'єр на території Івано-Франківського району розробляє дочірня компанія "Сен-Гобен" - приватне підприємство "Троянські гіпси".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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