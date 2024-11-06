«АТБ-маркет» запустив 4-ту власну торгову марку

Торгова мережа "АТБ-маркет" запустила нову власну торговельну марку "День у День", повідомляє пресслужба компанії.

"Щодня клієнти «АТБ» обирають продукцію, яка стає невід'ємною частиною їхнього життя, і назва «День у День» символізує цю безперервну підтримку та увагу до потреб покупців. Для нас важливо, щоб бренд «День у День» асоціювався не лише з якістю та економією, а й викликав у людей відчуття щоденної турботи про себе та позитивні емоції", - говорить директор із маркетингу "АТБ-маркету" Олексій Юр'єв, якого цитує пресслужба.

Продукція під брендом "День у День" вже присутня на полицях магазинів "АТБ". Вона охоплює практично всі категорії товарів (серветки, мило, шампуні та інші засоби гігієни, чай, солодощі, кисломолочні продукти тощо).

Нова торгова марка стала четвертою власною ТМ торгової мережі АТБ.

Пресслужба уточнює, що в ціновій лінійці нова ТМ "День у День" розмістилася між бюджетною ТМ "Розумний вибір" і ТМ "Своя лінія", що пропонує товари сегмента середній плюс. Преміальний сегмент товарів у магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі представлений ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected".

Повідомляється, що сьогодні товари власних торгових марок "АТБ" становлять близько третини загального асортименту магазинів. Виготовляються вони на замовлення "АТБ" і до їхньої якості висуваються жорсткі вимоги, за дотриманням яких стежить власна лабораторія компанії. Товари проходять перевірку за всіма органолептичними показниками.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, що провадять діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На її підприємствах працює понад 70 тис. осіб.

За підсумками 2023-го "АТБ" сплатила 25,06 млрд грн податків і зборів. Незважаючи на негативні чинники, спричинені війною, цей показник на 4,62 млрд грн перевищив фінансові результати 2022 року (20,44 млрд. грн.).

Ритейлерська мережа корпорації станом на 15 липня 2024 року налічує 1228 магазинів проти 1316 магазинів у січні-2022.