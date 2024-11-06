Укренерго тимчасово зупиняє платежі за «зеленими» облігаціями

Укренерго з 9 листопада призупиняє виплати за борговими зобов'язаннями за «зеленими» облігаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 9 листопада НЕК «Укренерго» тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за «зеленими» облігаціями, випущеними у 2021 році під державну гарантію. Відповідне зупинення відбувається згідно із Законом України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» та прийнятими на виконання цього закону рішень Кабінету Міністрів України і відповідного уповноваженого органу управління - Міністерства енергетики України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями згідно із законом запроваджується на строк до моменту завершення процесу реструктуризації. Укренерго спільно з урядом вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій у найближчі місяці.

В Укренерго підкреслили, що власники облігацій є важливими партнерами для компанії.

"У 2022 році сторони домовилися про відтермінування виплат по облігаціям, що допомогло підтримати товариство у воєнний час та суттєво сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років. Найближчим часом товариство планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій", - підкреслюється у повідомленні.

Укренерго повідомило своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за зеленими облігаціями сталого розвитку, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії. Оператор енергосистеми продовжує виконувати свої функції, зокрема, підготовку до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об'єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року НЕК «Укренерго» здійснила дебютний випуск п'ятирічних «зелених» єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на 825 млн дол. з дохідністю 6,875%. Кошти від випуску були використані для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».