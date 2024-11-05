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Фонд держмайна став власником 49% компанії, яка керує українськими заправками Shell
14:06 05.11.2024 |
Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні. Про це свідчать дані аналітичної системи Contr Agent.
Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.
За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частка в Альянс Холдингу, були стягнені в дохід держави.
На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ "Альянс Холдинг" - Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. - вивели з переліку засновників компанії, була затверджена нова структура власності:
→ Shell Overseas Investments B.V. - 51%;
→ Фонд державного майна України - 49%.
Shell раніше повідомляв, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в ТОВ "Альянс Холдинг" скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.
"Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу", - казали в компанії.
Довести це в українському суді Shell не вдалося.
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