Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 7 листопада 2024 року АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК).

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«7 листопада заплановане проведення онлайн-аукціону з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», що становить 607 446 012 шт. акцій», - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту - 151,8 млн грн. Торги відбудуться на платформі Prozorro.Продажі.

У Фонді держмайна вважають ЗАлК чудовим brownfield-проєктом, основою перевагою якого є велика загальна площа приміщень (1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна) та земельної ділянки (загальна площа - 216,0856 га). Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації. Розташоване підприємство у Запоріжжі, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею.

На балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності (2 укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

За підсумками роботи у першому півріччі розмір чистого збитку підприємства становить 31,5 млн грн.

Станом на 30 червня 2024 прострочена кредиторська заборгованість складає понад 6,7 млрд грн, з яких 14,1 млн грн - борги по заробітній платі.

Попередні оголошені ФДМУ приватизаційні аукціони з продажу державного пакета акцій ЗАлК не відбулися через відсутність бажаючих взяти у торгах участь.