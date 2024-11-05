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Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

 

Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 7 листопада 2024 року АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК).

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«7 листопада заплановане проведення онлайн-аукціону з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», що становить 607 446 012 шт. акцій», - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту - 151,8 млн грн. Торги відбудуться на платформі Prozorro.Продажі.

Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

 

У Фонді держмайна вважають ЗАлК чудовим brownfield-проєктом, основою перевагою якого є велика загальна площа приміщень (1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна) та земельної ділянки (загальна площа - 216,0856 га). Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації. Розташоване підприємство у Запоріжжі, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею.

На балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності (2 укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

За підсумками роботи у першому півріччі розмір чистого збитку підприємства становить 31,5 млн грн.

Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат

 

Станом на 30 червня 2024 прострочена кредиторська заборгованість складає понад 6,7 млрд грн, з яких 14,1 млн грн - борги по заробітній платі.

Попередні оголошені ФДМУ приватизаційні аукціони з продажу державного пакета акцій ЗАлК не відбулися через відсутність бажаючих взяти у торгах участь.
 

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