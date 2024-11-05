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Фонд держмайна знову виставляє на продаж Запорізький алюмінієвий комбінат
13:41 05.11.2024 |
Фонд державного майна України повторно виставляє на аукціон 7 листопада 2024 року АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК).
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«7 листопада заплановане проведення онлайн-аукціону з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», що становить 607 446 012 шт. акцій», - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна лоту - 151,8 млн грн. Торги відбудуться на платформі Prozorro.Продажі.
У Фонді держмайна вважають ЗАлК чудовим brownfield-проєктом, основою перевагою якого є велика загальна площа приміщень (1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна) та земельної ділянки (загальна площа - 216,0856 га). Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації. Розташоване підприємство у Запоріжжі, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею.
На балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності (2 укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).
За підсумками роботи у першому півріччі розмір чистого збитку підприємства становить 31,5 млн грн.
Станом на 30 червня 2024 прострочена кредиторська заборгованість складає понад 6,7 млрд грн, з яких 14,1 млн грн - борги по заробітній платі.
Попередні оголошені ФДМУ приватизаційні аукціони з продажу державного пакета акцій ЗАлК не відбулися через відсутність бажаючих взяти у торгах участь.
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