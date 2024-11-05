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Укранфта пробурила найглибшу свердловину за останні вісім років. Дає нафту та газ
23:07 04.11.2024 |
Укрнафта пробурила та запустила в роботу свердловину, завглибшки 4520 метрів. Це найглибша пробурена свердловина за останні вісім років, повідомляє пресслужба компанії.
Свердловина була запланована як розвідувальна, мета - розкрити поклади візейських відкладень.
Будівництво свердловини пройшло із випередженням графіка. Роботи виконав "під ключ" зовнішній підрядник - переможець торгів на державному майданчику Prozorro ТОВ "Енергофінанс". Це перша із двох свердловин на даному родовищі, яку пробурить цей підрядник.
"Після перфорації горизонту в інтервалі 4481,5 - 4472,5 метри отримали фонтануючий приплив нафти та газу" - підтвердив голова Укрнафти Сергій Корецький.
На 3 листопада дебіт нафти становив 65 тонн на добу, газу - 21 500 кубометрів на добу.
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