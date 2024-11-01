«Київстар» почав продавати номери з кодом «77»

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" розпочав продаж номерів із кодом мережі призначення 77 (+380 77), повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"Київстар" оголосив про запуск продажу перших номерів із новим кодом "077" на додачу до вже наявних "067", "068", "096", "097" і "098", - повідомила пресслужба, зазначивши, що номери з новим кодом призначення доступні в онлайн і стаціонарних магазинах "Київстар", а також магазинах партнерів.

Бізнес-клієнти можуть замовити номер у свого координатора, у застосунку "Мій Київстар B2B", уточнили у пресслужбі оператора.

У продажу з'являться ексклюзивні комбінації, наприклад - "077 777 77 77 77", зазначено в повідомленні.

Загалом буде випущено близько 10 млн номерів із кодом призначення "77". Це надасть змогу оператору значно збільшити ємність, оскільки до запуску нового коду рівень використання чинних кодів сягнув 79%, ідеться в повідомленні пресслужби.

Окремо в "Київстар" уточнили, що власникам смартфонів Apple для надсилання SMS на номери "077ххххххххх" необхідно оновити операційну систему до IOS 18.1.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала найбільшому українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77). Дозвіл було видано для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років.

Повідомлялося, що додатковий номерний ресурс надасть змогу "Київстар" не допустити виникнення дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів мережі для мобільного зв'язку. На момент отримання нового коду мережі призначення "Київстар" використовував п'ять національних кодів мережі мобільного зв'язку NDC: "67", "68", "96", "97" і "98", і їхнє використання сягнуло 79% загальної ємності.

Станом на 1 лютого 2024 року з кодом мережі "67" використовували мережу, призначену для мобільного зв'язку "Київстар" - 6,9 млн номерів, з кодом мережі "68" - 7,7 млн, із кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн. Ємність кожного з кодів становить 10 млн номерів.

"Київстар" - найбільший український оператор електронних комунікацій, що обслуговує понад 23 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів фіксованого інтернету "Домашній Інтернет". Компанія надає послуги із використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ.

Акціонер "Київстар" - міжнародна Група VEON, акції якої знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам). У червні VEON повідомила про збільшення обсягу інвестицій в Україну з нинішніх $600 млн до $1 млрд протягом п'яти років.