Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укренерго» отримало EUR10 млн гранту від ЄБРР

 

НЕК "Укренерго" отримала EUR10 млн гранту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на покриття критично важливих операційних витрат та підтримку ліквідності, передає Енергореформа.

Як повідомила компанія в Telegram, відповідну угоду підписали 30 жовтня глава НЕК Олексій Брехт та директор департаменту енергетики ЄБРР у Європі Гжегож Зелінський.

В "Укренерго" нагадали, що попередні гранти та кредити від банку прямували на відновлення мережі системи передачі та придбання дорогого обладнання, зокрема автотрансформаторів.

Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях "Укренерго" та підтримку ліквідності компанії у складних умовах війни.

Як повідомляла Енергореформа, ЄБРР з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надав понад EUR1 млрд для підтримки української енергетики, що становить понад 20% всього обсягу інвестицій в економіку країни в EUR4,6 млрд.

"Укренерго" - незалежний сертифікований оператор системи передачі, є членом європейської асоціації ENTSO-E.
НЕК обслуговує обладнання 94 підстанцій 220-750 кВ та понад 19 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП.

Акції компанії перебувають у сфері управління Міністерства енергетики.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9381  0,04 0,09 41,5446  0,01 0,03
EUR 44,5558  0,05 0,11 45,2350  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,09 0,21 41,2900  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес