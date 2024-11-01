«Укренерго» отримало EUR10 млн гранту від ЄБРР

НЕК "Укренерго" отримала EUR10 млн гранту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на покриття критично важливих операційних витрат та підтримку ліквідності, передає Енергореформа.

Як повідомила компанія в Telegram, відповідну угоду підписали 30 жовтня глава НЕК Олексій Брехт та директор департаменту енергетики ЄБРР у Європі Гжегож Зелінський.

В "Укренерго" нагадали, що попередні гранти та кредити від банку прямували на відновлення мережі системи передачі та придбання дорогого обладнання, зокрема автотрансформаторів.

Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях "Укренерго" та підтримку ліквідності компанії у складних умовах війни.

Як повідомляла Енергореформа, ЄБРР з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надав понад EUR1 млрд для підтримки української енергетики, що становить понад 20% всього обсягу інвестицій в економіку країни в EUR4,6 млрд.

"Укренерго" - незалежний сертифікований оператор системи передачі, є членом європейської асоціації ENTSO-E.

НЕК обслуговує обладнання 94 підстанцій 220-750 кВ та понад 19 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП.

Акції компанії перебувають у сфері управління Міністерства енергетики.