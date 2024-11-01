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«Укренерго» отримало EUR10 млн гранту від ЄБРР
10:43 01.11.2024 |
НЕК "Укренерго" отримала EUR10 млн гранту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на покриття критично важливих операційних витрат та підтримку ліквідності, передає Енергореформа.
Як повідомила компанія в Telegram, відповідну угоду підписали 30 жовтня глава НЕК Олексій Брехт та директор департаменту енергетики ЄБРР у Європі Гжегож Зелінський.
В "Укренерго" нагадали, що попередні гранти та кредити від банку прямували на відновлення мережі системи передачі та придбання дорогого обладнання, зокрема автотрансформаторів.
Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях "Укренерго" та підтримку ліквідності компанії у складних умовах війни.
Як повідомляла Енергореформа, ЄБРР з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надав понад EUR1 млрд для підтримки української енергетики, що становить понад 20% всього обсягу інвестицій в економіку країни в EUR4,6 млрд.
"Укренерго" - незалежний сертифікований оператор системи передачі, є членом європейської асоціації ENTSO-E.
НЕК обслуговує обладнання 94 підстанцій 220-750 кВ та понад 19 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП.
Акції компанії перебувають у сфері управління Міністерства енергетики.
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