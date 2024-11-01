«Київміськбуду» необхідно для добудови об’єктів майже 5 млрд грн

Холдингова компанія «Київміськбуд» підготувала і направила до КМДА детальний розрахунок суми коштів, необхідних для відновлення будівництва житлових комплексів, вона становить 4,84 млрд грн, повідомили у прес-службі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами голови правління - президента ПрАТ «ХК "Київміськбуд" Василя Олійника, фінансові прогнози ґрунтуються на економічних показниках, які надала одна з аудиторських компаній Великої четвірки, і базуються на співвідношенні курсу гривні до долара США. Фахівці Київміськбуду працювали над визначенням та обґрунтуванням потрібних коштів останні чотири місяці.

«Базовий сценарій фінансового прогнозування, наданий компанією Ernst&Young, передбачає необхідність коштів у розмірі $107 569 366, що відповідно до обмінного курсу гривні до долара США, який закладений у проєкті державного бюджету України на 2025 рік ($1 = 45 грн), становить 4 840 621 470 грн). Якщо від базового сценарію фінансового прогнозування Е&Y (4,84 млрд грн) відняти кошти, необхідні для добудови об'єктів Укрбуду, які має надати Кабмін, то необхідна сума докапіталізації від Київради становитиме 2,56 млрд грн», - обгрунтовує голова "Київміськбуду".

Раніше постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності дала доручення ХК «Київміськбуд» розрахувати суму коштів, необхідних підприємству для стабілізації своєї діяльності.

Як повідомлялося, у березні 2024 року КМДА створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ «ХК "Київміськбуд".

За підсумками аудиту «Київміськбуду», проведеного 2023 року держпідприємством «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг», ТОВ «Аудиторська фірма НХД-АУДИТ» і ТОВ «Ернст енд Янг», установлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

Комісія Київради 17 листопада 2023 року затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи забудовника, серед яких - здійснення закупівлі квартир в об'єктах «Київміськбуду», розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також комісія рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету міністрів щодо питання компенсації «Київміськбуду» сумарного запланованого збитку, пов'язаного із завершенням реалізації проєктів будівельної корпорації «Укрбуд», у сумі 2,28 млрд грн.

ХК «Київміськбуд» створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд» у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ «ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).