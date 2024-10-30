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Одразу 10 банків приєдналися до програми компенсації вартості українського обладнання
15:51 30.10.2024 |
До програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва приєдналося ще 10 банків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Програма реалізується у межах політики "Зроблено в Україні".
Наразі у програмі компенсації беруть участь 12 банків: Банк Восток, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Піреус Банк МКБ, АКБ "Львів", Укргазбанк, Акцент-Банк, Радобанк, МТБ Банк, Банк Кредит Дніпро, КБ "Глобус".
Згідно з програмою, покупці української техніки та обладнання, зокрема автобусів, вантажівок, ліфтів, трансформаторів та іншого обладнання зможуть подавати заявки до банків-учасників на компенсацію 15% її вартості.
Підприємці, які бажають скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, повинні оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.
Виробникам, які хочуть подати свою техніку через програму, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки та надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.
Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.
Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати у поточному році, подавши заявку до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься наступного року. Фінансування залежить від черговості надходження заявок та наявності бюджету.
Рішення про запуск нової програми підтримки виробників програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.
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