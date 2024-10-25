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План санації ЛАЗ виконано. Компанія відновила платоспроможність
17:59 25.10.2024 |
Господарський суд Дніпропетровської області закрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Львівські автобусні заводи" у зв'язку з виконанням плану санації. Про це повідомляється в судовому реєстрі.
Відновити фінансову платоспроможність ТОВ "ЛАЗ" вдалося завдяки залученню нового інвестора - ТОВ "Львівінвестактив" івано-франківського забудовника Андрія Луцького, який допоміг збільшити статутний капітал підприємства і взяв на себе частину боргів. Окрім того, частину боргу пробачив один із кредиторів - ТОВ "ФК "Інвент".
Через проблеми з відкриттям банківського рахунку для ТОВ "Львівські автобусні заводи", пов'язані з наявністю кінцевого бенефіціарного власника - громадянина РФ Ігоря Чуркіна (у нього залишається міноритарна частка), під час санації було створено ТОВ "Львів Інвест Сіті".
На цій компанії після завершення юридичних формальностей буде зосереджена левова частина нерухомості всього колишнього ЛАЗу.
Засновниками цього підприємства стали Львівські автобусні заводи та Львівінвестактив.
Новий власник планує відновити роботу львівського заводу.
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