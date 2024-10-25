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АНАЛІТИКА

«Приватбанк» показав 48 мільярдів чистого прибутку з початку року

 

Чистий прибуток державного "Приватбанку" за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прибуток до оподаткування за підсумками перших трьох кварталів року досяг 64,01 млрд грн, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Кредитний портфель банку від початку року збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.

"Висока якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків", - зазначається у повідомленні.

Водночас операційні витрати банку за підсумками дев'яти місяців 2024 року збільшились на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Крім того, на благодійність "Приватбанк" з початку року перерахував 167,06 млн грн.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року всі українські платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку. У тому числі державний "Приватбанк" отримав 30,6 млрд грн чистого прибутку, що на 3% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Нагадаємо, за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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