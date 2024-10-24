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АНАЛІТИКА

Перші два банки долучилися до компенсації купівлі української техніки та обладнання

 

Міністерство економіки підписало перші меморандуми з банками за програмою часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва. Першими партнерами стали Sky Bank і "Банк Восток".

Про повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Це означає, що незабаром покупці української техніки та обладнання вже зможуть подавати заявки на компенсацію через ці фінустанови. До кінця тижня очікуємо на підписання меморандумів ще з кількома банками", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Яка роль уповноважених банків у програмі?

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку. Як це працює:

* Банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку;

* Передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

* Відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;

* Перераховують компенсації на рахунки покупців.
За матеріалами: Економічна правда
 

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