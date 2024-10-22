«НІБУЛОН» буде використовувати ШІ при розмінуванні

Аграрна компані "НІБУЛОН", яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати ШІ для зменшення собівартості гуманітарного розмінування. Про це заявив директор із взаємодії з органами влади "НІБУЛОНу" пан Михайло Різак на конференції Ukraine Mine Action 24, що відбулась у швейцарській Лозанні.

"НІБУЛОН" вже два роки працює як оператор з гуманітарного розмінування, має п'ять ключових сертифікатів за напрямом та власний парку розмінувальної техніки. Зараз компанія бере курс на здешевлення процесу, аби зменшити витрати держави щодо компенсації послуг розмінування для агровиробників.

У цьому напрямку "НІБУЛОН" вже працює з обладнанням SEFOR із метою трекінгу роботи саперів. У найближчих планах - залучення ШІ-аналізу аерофотозйомки із метою ідентифікації наземних мін та вибухонебезпечних предметів, використовуючи інструмент Safe Pro Group Inc., що у свою має призвести до зниження собівартості та пришвидшення процесу ухвалення рішень щодо розмінування через розуміння реальної ситуації на потенційно забруднених полях.

"Як і з експортом зерна, так і з розмінуванням прагнемо побудувати ефективну модель роботи, яка забезпечить найнижчу собівартість, але при цьому збереже високий стандарт якості. За рік нами, як оператором протимінної діяльності, було повернуто 5,5 тисяч гектарів або 98% земель філії "Снігурівська" на Миколаївщині. Станом на зараз це 15% від всіх розмінованих в Україні земель з 2022 року. Фактичними бенефіціарами на Снігурівщині стали 570 власників земель, які зараз у змозі отримувати прибуток. Дякуємо Німецькому уряду, BMZ і DEG за співфінансування команди з розмінування, ЄБРР та IFC - за активну позицію щодо питання розмінування в Україні та державі за відкритість до думки учасників ринку, що зрештою дозволило наприкінці літа встановити компенсацію на рівні 100% за очищення сільськогосподарських земель. Масштабувати цей досвід разом у наших силах", - зазначив Михайло Різак.