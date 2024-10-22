Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів
14:18 22.10.2024 |
НЕК "Укренерго" отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ у межах проєкту REPOWER від Світового Банку.
Як наголосили у пресслужба компанії, це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.
Зазначається, що новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Водночас його встановлення зменшить експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.
У найближчі місяці, після завершення виробництва, "Укренерго" очікує надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.
Це обладнання постачається коштом гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.
Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
|Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|«НІБУЛОН» буде використовувати ШІ при розмінуванні
|«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів
|Власники БРСМ вийшли на ринок видобутку природного газу
|Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ
|«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%
|Уряд призначив нового голову правління «Укрзалізниці»
Бізнес
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake