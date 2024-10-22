«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів

НЕК "Укренерго" отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ у межах проєкту REPOWER від Світового Банку.

Як наголосили у пресслужба компанії, це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Зазначається, що новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Водночас його встановлення зменшить експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

У найближчі місяці, після завершення виробництва, "Укренерго" очікує надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

Це обладнання постачається коштом гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.