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АНАЛІТИКА

«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів

«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів

 

НЕК "Укренерго" отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ у межах проєкту REPOWER від Світового Банку.

Як наголосили у пресслужба компанії, це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Зазначається, що новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Водночас його встановлення зменшить експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів

 

У найближчі місяці, після завершення виробництва, "Укренерго" очікує надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

«Укренерго» отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів

 

Це обладнання постачається коштом гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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