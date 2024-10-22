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АНАЛІТИКА

Власники БРСМ вийшли на ринок видобутку природного газу

 

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" розпочне діяльність у сфері буріння свердловин і видобутку природного газу. У квітні 2024 року власники БРСМ-Нафта придбали дві компанії: ПРАТ "Газінвест", яка займається видобутком газу, та ТОВ "Карпатська бурова компанія", що спеціалізується на бурінні. На це звернуло увагу галузеве видання ExPro.

Згідно з даними Liga 360, після придбання кінцеві власники компаній змінилися на засновників групи БРСМ: Андрія Бібу, Світлану Бібу та Сергія Ляшенка. Андрій Біба є власником торгової марки БРСМ-Нафта.

Компанія "Газінвест" має два спецдозволи на розробку Чеканської та Ключівської площ (Івано-Франківська та Чернівецька області) і видобуває понад 100 000 кубометрів природного газу на місяць з двох малодебітних свердловин, пише ExPro. Основними покупцями газу у 2022 році були Енерджі Трейд Груп і ВКФ Теплобуд.

Карпатська бурова компанія володіє трьома буровими установками та працює переважно на заході України. У липні вона пробурила першу свердловину для Газінвесту і планує завершити ще одну до кінця року. Видобутий газ реалізується на ринку України промисловим споживачам.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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