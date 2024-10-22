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«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%
23:51 21.10.2024 |
Востаннє тарифи підвищували минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті НКЕК.
Проєкт постанови передбачає затвердження Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на 13,3% вищими, за діючі.
Пропонується підняти тарифи на:
* внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, з 17 до 20,4 гривень з ПДВ,
* внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, - з 10,2 гривень 12,2 гривень з ПДВ,
* внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки з 6 до 40,8 гривень
Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток
|
№ з/п
|
Вид відправлення
|
Граничні ціни (тарифи) без податку на додану вартість (грн)
|
1
|
Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки
|
17,00
|
2
|
Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби
|
10,20
|
3
|
Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки.
|
34,00
|
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