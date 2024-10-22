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АНАЛІТИКА

«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%

 

Востаннє тарифи підвищували минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті НКЕК.

Проєкт постанови передбачає затвердження Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на 13,3% вищими, за діючі.

Пропонується підняти тарифи на:

* внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, з 17 до 20,4 гривень з ПДВ,

* внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, - з 10,2 гривень 12,2 гривень з ПДВ,

* внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки з 6 до 40,8 гривень

Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

№ з/п

Вид відправлення

Граничні ціни (тарифи) без податку на додану вартість (грн)

1

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки

17,00

2

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби

10,20

3

Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки.

34,00
За матеріалами: РБК-Україна
 

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