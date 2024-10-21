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Уряд призначив нового голову правління «Укрзалізниці»
15:00 21.10.2024 |
Кабінет Міністрів за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Перцовський працює в компанії з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.
Зазначається, що до завершення контракту з "Укрзалізницею" Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.
Водночас із посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.
Як повідомлялося, 8 жовтня Євген Лященко достроково подав у відставку із посади голови правління "Укрзалізниці". Причин звільнення у компанії не назвали. За даними ЗМІ, крім Лященка заяви на звільнення написали члени правління Володимир Крот та Орест Логунов.
Нагадаємо, Євген Лященко очолив "Укрзалізницю" у лютому 2023 року у статусі в. о. голови, а у березні того ж року Кабмін затвердив його на посаді голови правління залізничної компанії. Лященко з 2021 року займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії. Раніше він був позаштатним радником Олександра Камишіна, який очолював "Укрзалізницю" у 2021-2023 роках.
До цього, з 2012 року Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а у липні 2014 року був призначений директором холдингу Ріната Ахметова, де працював до 2019 року.
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