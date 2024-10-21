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МВФ вніс призначення наглядової ради «Укренерго» до переліку умов для продовження кредитування
12:56 21.10.2024 |
Міжнародний валютний фонд доповнив перелік умов для продовження кредитування України трьома пунктами, серед яких - призначення наглядової ради "Укренерго".
Як передає РБК-Україна, про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.
Завершити формування повного складу наглядової ради "Укренерго" із 7 членів необхідно до кінця грудня поточного року.
Також до кінця року потрібно ухвалити зміни до закону № 3354-IX, які звільняють регуляторні рішення НКРЕКУ від процедури державної реєстрації та внести зміни до закону про реформування Рахункової палати України, розширивши обсяг її аудиторських функцій та заходів щодо забезпечення фінансової незалежності.
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2024 року два незалежні члени наглядової ради "Укренерго", після звільнення голови компанії Володимира Кудрицького заявили про відставку через тиск влади. Мова йде про Даніеля Доббенні та Педера Андреасена.
Також нагадаємо, що 11 жовтня Кабмін України оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою. Призначення незалежних членів наглядової ради "Укренерго" має відбутися вже до 9 грудня 2024 року.
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