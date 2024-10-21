Україна підтверджує плани реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго» та допускає нову реструктуризацію

Україна після успішної реструктуризації єврооблігацій у серпні цього року має намір також провести реструктуризацію ще низки зобов'язань, що залишаються, перед приватними кредиторами, зокрема щодо ВВП-варантів та гарантованих державою єврооблігацій НЕК "Укренерго", а також допускає ще одну реструктуризацію за необхідності ближче до кінця терміну завершення у 2027 році програми EFF з Міжнародним валютним фондом.

"У разі виникнення ситуації, коли макроекономічні та боргові перспективи погіршаться, ми також зобов'язуємося провести подальше врегулювання зовнішнього комерційного боргу в міру необхідності для відновлення стійкості боргу відповідно до параметрів програми", - ідеться в опублікованому меморандумі про економічну та фінансову політику щодо 5-го перегляду програми EFF із МВФ.

Уточнюється, що вже встановлено контакти з утримувачами ВВП-варантів та облігацій "Укренерго" для діалогу з утримувачами таких інструментів, а також було запроваджено мораторій на державні платежі за відповідними інструментами.

"Ми продовжуємо отримувати допомогу від наших зовнішніх фінансових консультантів і залишаємося прихильними до надійного процесу реструктуризації цих вимог відповідно до загальної стратегії в межах програми, включно з прозорістю інформації та комунікації", - наголошується в меморандумі.

Зазначається також, що уряд залишається в тісному контакті з Групою офіційних кредиторів України, яка в грудні минулого року продовжила мораторій на виплати до 2027 року, для обговорення порівнянних умов реструктуризації комерційного боргу.

Україна зазначає, що винятково висока невизначеність, яка переважає нині, означає, що важко визначити майбутній сценарій, однак якщо під час передостаннього огляду програми в серпні 2026 року цей сценарій буде гіршим за той, на якому ґрунтується поточна реструктуризація, то знадобиться подальше врегулювання зовнішніх комерційних зобов'язань, що відбуватиметься одночасно з реструктуризацією боргу перед офіційними кредиторами.

"Ми продовжуємо залучати юридичних і фінансових консультантів для надання нам допомоги в цьому процесі та продовжимо регулярно ділитися інформацією з кредиторами щодо можливого подальшого врегулювання, включно з потенційним діапазоном результатів і можливими термінами", - констатується в меморандумі.

Зі свого боку МВФ у матеріалах до оновленої програми зазначає, що після її завершення 2027 року немає жодних зобов'язань від зовнішніх донорів, і очікується, що витрати на підтримку бюджету з боку цих партнерів будуть суттєво нижчими за поточні - близько $5-12 млрд на рік.

На думку Фонду, за базового сценарію завершення війни наприкінці 2025 року повернення України на ринок зовнішнього боргу можливе тільки 2029 року.

У Меморандумі також ідеться про те, що Україна оновить Середньострокову стратегію боргу після завершення реструктуризації ВВП-варантів, євробондів "Укренерго" і низки двосторонніх комерційних кредитів, а також прагне зміцнювати потенціал управління боргом, зокрема шляхом збільшення чисельності персоналу та його навчання.

"Ми продовжимо підтримувати розвиток внутрішнього ринку боргу, зокрема за допомогою середньострокових зусиль із підтримання привабливості локально випущених інструментів і диверсифікації кола інвесторів (включно із заохоченням участі нерезидентів). Ба більше, наші зусилля мають сприяти полегшенню доступу до міжнародного ринку капіталу в середньостроковій перспективі відповідно до цілей стійкості боргу й у такий спосіб дати змогу ринку облігацій відігравати активну роль у відновленні", - наголошується в меморандумі.