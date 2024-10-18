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Велика приватизація: ФДМУ призначив дату аукціону з продажу виробника будматеріалів «Аерок»
13:59 18.10.2024 |
Фонд державного майна України призначив на 19 грудня онлайн-аукціон з продажу державної частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок".
Торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі", стартова ціна активу становитиме 965,33 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.
Як повідомлялося, 15 жовтня Кабмін затвердив умови продажу 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" в межах великої приватизації на електронному аукціоні з умовами. Цим рішенням Кабмін також затвердив стартову вартість активу - 965,33 млн грн.
Серед іншого, умови приватизації підприємства передбачають:
* збереження виду діяльності;
* погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;
* погашення простроченої кредиторської заборгованості.
Кому належав конфіскований виробник будматеріалів "Аерок"?
У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні - в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.
Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.
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