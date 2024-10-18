Українські компанії очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі

Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі 2024 року за версією журналу WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає шосте місце в Європі.

Рейтинг найбільших виробників птиці в Європі Поголів'я (млн/рік) Компанія Країна 704.0 МХП Україна 525.0 2 Sisters Food Group Велика Британія 477.3 LDC Франція 462.8 Plukon Food Group Нідерланди 459.1 Resource Agribusiness Group Росія 377.7 Cherkizovo Group Росія 350.0 Gruppo Veronesi Італія 350.0 PHW Group Німеччина 280.0 Avara Велика Британія 260.0 Moy Park Ltd. Велика Британія

Рейтинг найбільших виробників яєць в Європі Поголів'я несучок (млн) Компанія Країна 13.3 Avangardco Україна 11.0 Wozniak Poultry Farms Польща 7.4 DAVA Foods Holding A/S Данія 7.4 PEP Франція 7.0 Noble Foods Велика Британія 6.4 Ovostar Union Україна 6.0 Grupo Huevos Guillén Іспанія 5.8 Птахофабрика Синявинська Росія 5.1 Eureden Франція 4.6 Roskar Росія

На глобальному рівні МХП посіла восьме місце, поступаючись лише JBS (Бразилія, 4,44 млрд), Tyson Foods (США, 2,08 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,18 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд), Japfa Ltd. (Сингапур, 981 млн) і Wellhope Argi-Tech (Китай, 810 млн).

Avangardco – 15-та серед найбільших виробників яєць у світі. Тут теж лідерами є компанії з Америки: Cal-Maine Foods (44,5 млн несучок), Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн) і Rose Aсre Farms (США, 25,5 млн).