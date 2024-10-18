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Українські компанії очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі

 

Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі 2024 року за версією журналу WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає шосте місце в Європі.

Рейтинг найбільших виробників птиці в Європі

Поголів'я (млн/рік)КомпаніяКраїна
704.0МХПУкраїна
525.02 Sisters Food GroupВелика Британія
477.3LDCФранція
462.8Plukon Food GroupНідерланди
459.1Resource Agribusiness GroupРосія
377.7Cherkizovo GroupРосія
350.0Gruppo VeronesiІталія
350.0PHW GroupНімеччина
280.0AvaraВелика Британія
260.0Moy Park Ltd.Велика Британія

Рейтинг найбільших виробників яєць в Європі

Поголів'я несучок (млн)КомпаніяКраїна
13.3AvangardcoУкраїна
11.0Wozniak Poultry FarmsПольща
7.4DAVA Foods Holding A/SДанія
7.4PEPФранція
7.0Noble FoodsВелика Британія
6.4Ovostar UnionУкраїна
6.0Grupo Huevos GuillénІспанія
5.8Птахофабрика Синявинська Росія
5.1EuredenФранція
4.6RoskarРосія

На глобальному рівні МХП посіла восьме місце, поступаючись лише JBS (Бразилія, 4,44 млрд), Tyson Foods (США, 2,08 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,18 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд), Japfa Ltd. (Сингапур, 981 млн) і Wellhope Argi-Tech (Китай, 810 млн).

Avangardco – 15-та серед найбільших виробників яєць у світі. Тут теж лідерами є компанії з Америки: Cal-Maine Foods (44,5 млн несучок), Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн) і Rose Aсre Farms (США, 25,5 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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