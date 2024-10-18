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Українські компанії очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі
11:59 18.10.2024 |
Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка очолили рейтинг найбільших виробників птиці і яєць в Європі 2024 року за версією журналу WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає шосте місце в Європі.
Рейтинг найбільших виробників птиці в Європі
|Поголів'я (млн/рік)
|Компанія
|Країна
|704.0
|МХП
|Україна
|525.0
|2 Sisters Food Group
|Велика Британія
|477.3
|LDC
|Франція
|462.8
|Plukon Food Group
|Нідерланди
|459.1
|Resource Agribusiness Group
|Росія
|377.7
|Cherkizovo Group
|Росія
|350.0
|Gruppo Veronesi
|Італія
|350.0
|PHW Group
|Німеччина
|280.0
|Avara
|Велика Британія
|260.0
|Moy Park Ltd.
|Велика Британія
Рейтинг найбільших виробників яєць в Європі
|Поголів'я несучок (млн)
|Компанія
|Країна
|13.3
|Avangardco
|Україна
|11.0
|Wozniak Poultry Farms
|Польща
|7.4
|DAVA Foods Holding A/S
|Данія
|7.4
|PEP
|Франція
|7.0
|Noble Foods
|Велика Британія
|6.4
|Ovostar Union
|Україна
|6.0
|Grupo Huevos Guillén
|Іспанія
|5.8
|Птахофабрика Синявинська
|Росія
|5.1
|Eureden
|Франція
|4.6
|Roskar
|Росія
На глобальному рівні МХП посіла восьме місце, поступаючись лише JBS (Бразилія, 4,44 млрд), Tyson Foods (США, 2,08 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,18 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд), Japfa Ltd. (Сингапур, 981 млн) і Wellhope Argi-Tech (Китай, 810 млн).
Avangardco – 15-та серед найбільших виробників яєць у світі. Тут теж лідерами є компанії з Америки: Cal-Maine Foods (44,5 млн несучок), Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн) і Rose Aсre Farms (США, 25,5 млн).
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