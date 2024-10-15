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Підстав для зупинки сертифікації «Укренерго» та імпорту е/е немає – НКРЕКП
23:59 14.10.2024 |
Національний енергорегулятор НКРЕКП заперечує можливість зупинення сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі (ОСП) за моделлю ISO та пов'язану з цим загрозу для імпорту е/е, передає Енергореформа.
"Наголошуємо, що станом на сьогоднішній день жодних підстав для зупинення сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - йдеться в заяві на сайті регулятора 14 жовтня ввечері.
НКРЕКП підтвердила отримання листа директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські від 9 жовтня 2024 року, вказавши, що в ньому наголошується на необхідності збереження відповідності українського ОСП НЕК "Укренерго" вимогам про відокремлення Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року №2019/944 про спільні правила внутрішнього ринку е/е, адаптованої та прийнятої ("Директива про електроенергію").
Там зазначили, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема про необхідність доформування Наглядової ради оператора.
"Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже проходять у встановлені терміни та в установленому порядку", - наголошується у заяві.
"Будь-яка інформація у ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства", - підверлює комісія.
Раніше в колонці для "Енергетичної правди" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи лист Лорковські, зазначив, що скасування сертифікації НЕК "Укренерго" несе загрозу здійснення імпорту е/е, що стало можливим після синхронізації української та європейської енергосистем у 2022 році.
Як повідомляла Енергореформа, у листі на ім'я голови НКРЕКП Юрія Власенка глава Секретаріату Європейської Енергоспівтовариства Артур Лорковскі вказав на низку невідповідностей "Укренерго" умовам сертифікації у грудні 2021 року.
Він акцентував увагу на необхідності призначення до 9 грудня 2024 року всіх незалежних членів Наглядової ради компанії (тоді закінчується термін повноважень єдиного незалежного члена Романа Піонтковського, що залишився), а також зміні її Статуту з метою посилення ролі Наглядової ради.
Крім того, він зазначив, що з метою запобігання конфлікту інтересів через подвійну роль Міненерго як акціонера та розробника політики в сфері енергетики, його наказом №1623 було створено новий окремий структурний підрозділ для координації та взаємодії операторів паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у безпосередньому підпорядкуванні заступника міністра, але на даному етапі не ясно, наскільки функціонує такий підрозділ.
Також, на його думку, необхідно переглянути наказ Міненерго №408/2022, серед іншого, що наділяє главу Міненерго повноваженнями вводити заходи контролю та приймати рішення, що виходять за межі повноважень власника системи відповідно до моделі ISO.
"Кожен із аспектів, описаних вище, сам по собі є підставою для
відновлення процедури сертифікації, оскільки кожен з них є серйозною
перешкодою для незалежного функціонування "Укренерго" як оператора
системи передачі", - наголошується в листі.
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