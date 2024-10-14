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АНАЛІТИКА

«Сталевий фронт» Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків Leopard

«Сталевий фронт» Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків Leopard

 

Українські танки Leopard отримують новий рівень захисту завдяки розробці сталевих екранів-решіток від ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Їх виготовляє Метінвест на своїх засекречених виробництвах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Екрани призначені захистити військову техніку і життя бійців від ударів FPV-дронів, які залишаються великою загрозою на полі бою. Собівартість конструкції - приблизно 20 тисяч доларів, але це лише 0,3% від вартості власне танку Leopard, що коштує близько 6 млн доларів. До того ж ЗСУ отримує ці сталеві екрани безплатно.

На відміну від російських "імпровізованих" захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневровості та бойової ефективності техніки.

"Першочергове завдання екранів - захист техніки без жодних обмежень у функціональності, безпечності для екіпажу чи маневровості. Тому екрани і створюються таким чином, щоб не впливати на функціональну складову. В іншому випадку їх використання було б невиправданим та зайвим", - зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Ці конструкції вже використовуються на радянських танках Т-72, українських Т-64 та американських M1 Abrams, а також на БМП Bradly. Встановлюються екрани на власних ремонтних базах ЗСУ, і вже потім, обладнані додатковим захистом, машини вирушають на нуль. На монтаж одного екрана у команди з 10-12 людей йде близько 12 годин.

"Хлопці зауважують, що живучість техніки зростає на 30-40%. Маємо реальні випадки, коли техніку зупинили на полі бою, але завдяки нашому екрану екіпаж залишився живим та неушкодженим. Військові змогли вибратися, а машину згодом забрали на відновлення", - додає Мироненко.

Leopard - це німецький танк, який вважається одним із найкращих у світі завдяки своїй маневреності, ефективності використання палива та нескладному обслуговуванню.

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова активно підтримує українських військових із початку повномасштабної війни. В межах цього проєкту виготовляються бронепластини, мобільні укриття та інші вироби для ЗСУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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