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«Сталевий фронт» Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків Leopard
23:19 14.10.2024 |
Українські танки Leopard отримують новий рівень захисту завдяки розробці сталевих екранів-решіток від ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Їх виготовляє Метінвест на своїх засекречених виробництвах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Екрани призначені захистити військову техніку і життя бійців від ударів FPV-дронів, які залишаються великою загрозою на полі бою. Собівартість конструкції - приблизно 20 тисяч доларів, але це лише 0,3% від вартості власне танку Leopard, що коштує близько 6 млн доларів. До того ж ЗСУ отримує ці сталеві екрани безплатно.
На відміну від російських "імпровізованих" захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневровості та бойової ефективності техніки.
"Першочергове завдання екранів - захист техніки без жодних обмежень у функціональності, безпечності для екіпажу чи маневровості. Тому екрани і створюються таким чином, щоб не впливати на функціональну складову. В іншому випадку їх використання було б невиправданим та зайвим", - зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.
Ці конструкції вже використовуються на радянських танках Т-72, українських Т-64 та американських M1 Abrams, а також на БМП Bradly. Встановлюються екрани на власних ремонтних базах ЗСУ, і вже потім, обладнані додатковим захистом, машини вирушають на нуль. На монтаж одного екрана у команди з 10-12 людей йде близько 12 годин.
"Хлопці зауважують, що живучість техніки зростає на 30-40%. Маємо реальні випадки, коли техніку зупинили на полі бою, але завдяки нашому екрану екіпаж залишився живим та неушкодженим. Військові змогли вибратися, а машину згодом забрали на відновлення", - додає Мироненко.
Leopard - це німецький танк, який вважається одним із найкращих у світі завдяки своїй маневреності, ефективності використання палива та нескладному обслуговуванню.
Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова активно підтримує українських військових із початку повномасштабної війни. В межах цього проєкту виготовляються бронепластини, мобільні укриття та інші вироби для ЗСУ.
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