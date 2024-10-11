Борг «Укренерго» на БР сягає 16 млрд грн, перед нею – 34 млрд грн – глава НЕК

Борг НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку (БР) на поточний час складає більше 16 млрд грн, борг компаній-учасників цього ринку перед НЕК перевищує 34 млрд грн, передає Енергореформа.

Про це повідомив т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

"Борги "Укренерго" на цей час складають більше 16 млрд грн, учасників балансуючого ринку перед нами - більше 34 млрд грн", - сказав він у бліц-інтерв'ю Енергореформі.

Брехт зазначив, що частину своїх боргів компанія збирається погасити за рахунок коштів від продажу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з е/е.

"Ми вже в цьому році отримали відповідне законодавче рішення й збираємося спрямувати на БР частину коштів, отриманих від розподілу доступу до мережі системи передачі. Це в рамках року буде майже півтора, можливо, 1,6 млрд грн. Це ми вже майже здійснили", - сказав глава НЕК.

Другим джерелом погашення боргів він назвав пропорційне спрямування на БР і "ГарПоку" в рамках спецзобовязань з оплати зеленої е/е коштів від економії на диспетчеризації в 2023 та 2024 роках.

"Чекаємо відповідні законодавчі зміни. Загальний обсяг погашення заборгованості за умови прийняття цих відповідних законодавчих змін буде в нашому розумінні від 12 до 15 млрд грн", - пояснив Брехт.

Він також додав, що компанія очікує погашення НАЕК "Енергоатом" цього року боргів перед постачальниками універсальних послуг (за даними "ГарПока" на кінець вересня приблизно 10 млрд грн - ЕР), які зі свого боку перерозподілять відповідні кошти на погашення своїх боргів перед "Укренерго" та операторами системи розподілу.

"Є обережне розуміння того, що в цьому році борги "Енергоатома" будуть погашені. Відповідно, ми матимемо можливість також збільшити розрахунки за ПСО та на БР", - зазначив керівник "Укренерго".

Як повідомляла Енергореформа, законом 3915-ІХ від 21 серпня 2024 про термінологію щодо "розумних" мереж передбачається спрямування коштів від продажу перетину 50/50 "ГарПоку" та на БР.

У повному обсязі бліц-інтерв'ю з Олексієм Брехтом незабаром буде опубліковано на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та Енергореформи.