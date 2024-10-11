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АНАЛІТИКА

Велика приватизація: Кабмін погодив продаж ОГХК власнику оператора Vodafone з 4 мільярди

 

Кабінет Міністрів погодив продаж державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" за 3,94 мільярда гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

Він нагадав, що цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

"Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд. Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов'язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" стало ТОВ "Цемін Україна", яке запропонувало сплатити за актив 3,94 млрд грн, що лише на 40 млн грн більше стартової ціни. Згідно із чинним законодавством, у випадку, якщо на об'єкт великої приватизації претендує лише один покупець, остаточне рішення про продаж має погодити Кабмін.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизує ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" - найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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