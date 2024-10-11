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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Група «Нафтогаз» за 9 міс. збільшила видобуток газу на 7% - до 11 млрд куб. м

 

Компанії групи "Нафтогаз" - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" - у січні-вересні 2024 року видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу, що на 0,7 млрд куб. м більше (близько 7%), ніж за аналогічний період 2023 року, повідомила група на своєму сайті.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Ми на 2% перевищуємо планові обсяги видобутку. Вдячний колективам, що навіть в умовах війни вдається досягати поставлених цілей. Підтримуємо тенденцію розвитку енергонезалежності України й надалі", - зазначив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він зазначив, що в цьому опалювальному сезоні, як і в минулому, "Нафтогаз" планує забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом.

Як повідомлялося з посиланням на Чернишова, група "Нафтогаз" щодоби видобуває 43-44 млн куб. м газу за загального добового видобутку в Україні в 53 млн куб. м (що становить приблизно 83% загального показника).

У консолідованому квартальному звіті "Нафтогазу" йдеться, що прогнозний видобуток товарного газу групи за 2024 рік очікується на рівні 14,6 млрд куб. м. Чернишов у лютому зазначав, що мета групи на цей рік - наблизитися до видобутку 15 млрд куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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