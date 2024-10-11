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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін оголосив конкурс на трьох незалежних членів у наглядовій раді Укренерго

 

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.

Вимоги до кандидатів можна знайти за посиланням. Документи приймають із 10 до 31 жовтня 2024 року.

Призначення всіх незалежних членів наглядової ради «Укренерго» має відбутися до 9 грудня 2024 року, зазначили в міністерстві.

"Уряд прагне посилити корпоративне управління в державних компаніях, щоб воно відповідало принципам ОЕСР та міжнародним стандартам", - наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Як повідомляв Укрінформ, незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен 3 вересня подали у відставку через політичні мотиви звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

НЕК «Укренерго» - приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. Компанія обслуговує 94 підстанції та понад 19 тис. км ліній електропередач.
 

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