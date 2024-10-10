Укренерго накопичило трикратний запас ремонтного обладнання на зиму

Укренерго для стабільного проходження опалювального періоду накопичила втричі більший за нормативи запас ремонтного обладнання.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За словами т.в.о. голови правління компанії Олексія Брехта, оператор ОЕС України має повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання та резервний аварійний парк трансформаторів.

"Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв - так, щоб належним чином на них реагувати", - зауважив Брехт.

Також він повідомив, як накопичений співробітниками компанії досвід в рази прискорив терміни відновлення пошкодженого устаткування.

За словами Брехта, під час останньої російської масованої ракетної атаки були удари по чотирьох підстанціях 750 кВ. Енергетики відновили їхню роботу в повному обсязі за 13 днів.

"Це завдяки тому, що ми маємо парк обладнання, фахову команду людей, які готові прийти і почати виконувати цю роботу. І у нас є все необхідне майже на об'єкті, який має відновлюватись - від цього дуже сильно залежить, скільки часу знадобиться", - акцентував Брехт.

Також він підкреслив, що енергетики навчились за три тижні встановлювати автотрансформатор, перевозячи його з іншого регіону.

"За три тижні, повірте, цього ніхто ніколи в житті не робив. Ми встановлюємо рекорди, на які зараз можуть рівнятися наші колеги", - наголосив Брехт.