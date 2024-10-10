Група «Нафтогаз» щодоби видобуває 43-44 млн куб. м газу, що становить приблизно 83% загального видобутку - Чернишов

Група "Нафтогаз" щодоби видобуває 43-44 млн куб. м газу за загального добового видобутку в Україні в 53 млн куб. м (що становить приблизно 83% загального показника), повідомив глава групи Олексій Чернишов.

"Сьогодні Україна забезпечує видобуток приблизно 53 млн куб. м газу на добу. Частка групи "Нафтогаз" у цій пропорції становить 43-44 млн куб м. Фактично це зростання на 7-8% порівняно з минулим роком", - сказав він на конференції "Енергія бізнесу" від Forbes у середу, передає кореспондент "Енергореформи".

Водночас Чернишов зазначив, що цих ресурсів достатньо для забезпечення всіх споживачів, зокрема і з урахуванням потреб електрогенерації.

"Додаткова генерація в Україні будується переважно на природному газі. Тому його має бути більше. І для цього його теж достатньо. Я це теж підтверджую", - сказав Чернишов.

У коментарі "Енергореформі" в кулуарах конференції глава НАК уточнив, що загалом для виробників електроенергії орієнтовно буде потрібно на зиму 2 млрд куб. м газу.

"Для нових виробників я буду радий, якщо це буде понад 0,5 млрд куб м. Я дуже обережно ставлюся до додаткового споживання. По-перше, нове обладнання енергоефективне і небагато споживає, по-друге, не все буде встановлено до 1 листопада" , - зазначив глава "Нафтогазу".

"Ми забезпечимо газом усю генерацію", - наголосив він.

Під час виступу на конференції Чернишов акцентував увагу на необхідності підвищення енергоефективності.

"Успіх цієї зими полягає не тільки в ресурсах, яких, на мій погляд, сьогодні достатньо. Він полягає в наших з вами здібностях забезпечити відповідну енергоефективність щодо їх використання. І я впевнений, що комбінація цих чинників дасть нам змогу впевнено пройти наступну зиму", - переконаний глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт на цій же конференції зазначив, що до кінця року компанія очікує в системі щонайменше 600 МВт нової потужності, також готує підключення плавучих ТЕС загальною потужністю 250 МВт.

Підприємства "Нафтогазу" планують видобути у 2024 році близько 14,7 млрд куб. м природного газу.

За даними "Нафтогазу", у січні-червні 2024 року група забезпечила видобуток 7,3 млрд куб. м газу проти 6,7 млрд куб. м за шість місяців минулого року.