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«Укрпошта» домовляється з поштовою службою США про доставку в Україну товарів з Amazon
23:21 09.10.2024 |
АТ "Укрпошта" проводить переговори про угоду з поштовою службою США USPS, яка відкриє можливість для доставки до України товарів з Amazon та інших найбільших маркеталейсів, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Я щойно повернувся зі США і можу запевнити, що ми проводимо досить активні переговори з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами, - ІФ-У). Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - сказав він в інтерв'ю ексклюзивному агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Смілянського, угода може почати працювати вже 2025 року.
"За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS щодо посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота за цим напрямом триває.
Угода відкриє можливість для виходу в Україну та інших великих маркетплейсів, наголосив він.
"Дивіться, якщо ми підпишемо угоду з USPS, то (в Україні - ІФ-У) з'являться всі великі маркетплейси, які наразі недоступні. USPS працює з ними усіма. Чому ми шукаємо таких потужних партнерів та працюємо над угодами в інших країнах? Тому, що як тільки вони стають нашими партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів у їхніх країнах та говорити з ними про чудові можливості нарощувати обсяги продажу, відправляючи товари до України з "Укрпоштою", - розповів Смілянський.
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