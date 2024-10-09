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АНАЛІТИКА

Доходи «Укроборонпрому» зросли на 50%, порівняно з минулим роком

 

За останні три квартали АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) наростила чистий дохід на 50%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це ЕП розповіли у пресслужбі УОП.

З січня по вересень 2024-го найбільший вітчизняний виробник озброєнь заробив 83,1 млрд грн, в той час, як в аналогічний період минулого року дохід становив 55,4 млрд грн. Чистий прибуток компанії за цей же період зріс на 37,2% - з 6,37 млрд грн до 8,74 млрд грн.

В УОП зазначили, що загальний обсяг виробництва та ремонту в одиницях продукції збільшився на 408%. Зокрема зросли обсяги виробництва безпілотників, боєприпасів та високоточного озброєння.

До державного АТ "Українська оборонна промисловість" входить 70 підприємств вітчизняного оборонного комплексу та літакобудування. У 2023-му році УОП вперше в історії увійшла до ТОП-50 світових оборонних компаній, заробивши 2,2 млрд дол.

Нещодавно колишній гендиректор компанії Герман Сметанін пішов з посади, очоливши Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 20 вересня в УОП оголосили конкурс на посаду нового генерального директора.
За матеріалами: Економічна правда
 

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