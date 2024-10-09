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ДТЕК збудує в Богуславі установку зберігання енергії 20 МВт

ДТЕК збудує в Богуславі установку зберігання енергії 20 МВт

 

Богуславська міська рада наприкінці вересня дозволила виділити в оренду "ДТЕК Київські регіональні мережі" земельну ділянку 0,5 га для будівництва установки зберігання енергії потужністю 20 МВт.

Згідно з повідомленням на сайті Богуславської міської громади, мета будівництва - можливість виконувати автоматичне регулювання частоти в об'єднаній енергосистемі України, щоб уникнути запровадження графіків аварійних відключень споживачів.

Спорудження системи накопичення дозволить знизити обсяг коливань та аварійних відключень та ймовірність системних аварій.

"Просимо громадян, які займалися городництвом на цій території після збору врожаю звільнити земельні ділянки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, "ДТЕК" побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, а інвестиції в проект становитимуть EUR140 млн. Батареї будуть введені в експлуатацію в низці регіонів країни не пізніше за вересень 2025 року.

"ДТЕК" також є учасником будівництва першого великого проєкту із систем зберігання електроенергії у Польщі. Мета - створення загальноєвропейської енергетичної системи, яка покликана об'єднати Україну та ЄС.

"ДТЕК" створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Енергохолдинг прагне трансформуватися у більш ефективний, екологічно чистий та технологічний бізнес, керуючись принципами ESG. Досягти вуглецевої нейтральності група планує до 2040 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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