Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Приватбанк» обрав нового голову правління

 

Наглядова рада державного "Приватбанку" оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Він замінить на посту Герхарда Бьоша.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що відповідне рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь кандидати з України та з-за кордону.

Як уточнили в "Приватбанку", Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

"У Swedbank Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань", - йдеться у повідомленні.

До того він обіймав посаду голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

"У "Приватбанку" Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів", - наголосили в українському банку.

Призначення ще підлягає регуляторному погодженню НБУ.

Як повідомлялоося, 29 серпня наглядова рада "Приватбанку" вирішила достроково звільнити голову правління Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада.

Підставою для такого рішення став пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Він передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Герхарда Бьоша призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він понад обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1756
  0,0205
 0,05
EUR
 1
 45,2437
  0,0227
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8676  0,04 0,10 41,4900  0,01 0,03
EUR 45,0686  0,04 0,08 45,7262  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,03 0,06 41,2150  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес