Ризиком для інвестицій у газопоршневі станції є ціна газу - співвласниця «Епіцентру»

Група компаній "Епіцентр" має намір спрямувати значні інвестиції, близько $100 млн, на будівництво газопоршневих електростанцій, однак їхня ефективність суттєво залежатиме від вартості природного газу, повідомила співвласниця групи Галина Герега агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ефективність буде за вартості 1000 кубів газу не більше ніж 18 тис. грн. Якщо ця вартість зростатиме, тоді ефект економії буде невеликий", - сказала вона в кулуарах форуму "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна", проведеного нещодавно в Києві.

Герега наголосила, що ще однією проблемою є відсутність пільгових кредитів, які були обіцяні урядом на будівництво генерувальних потужностей.

"З високих трибун нам обіцяли пільгові кредити, і зверталися до населення, зверталися до бізнесу: давайте вперед. Пішли ми вперед: на сьогодні немає ні пільгових кредитів, ні абсолютно жодних кредитів, що нам обіцяли банкіри", - сказала вона на форумі.

Герега уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що "Епіцентру" не вдалося отримати жодних кредитів за урядовою програмою "5-7-9", але й за її межами всі великі банки пропонують компанії умови, які не можна назвати пільговими.

За її словами, наявність доступного фінансування дала б змогу "Епіцентру" суттєво швидше здійснювати свої плани будівництва енергогенеруючих потужностей.

Співвласниця групи зазначила, що наразі в компанії використовують комбіновані методи забезпечення електроенергією, зокрема, частину її "Епіцентр" імпортує, на дахах будівельних центрів ставлять сонячні електростанції, які в місцях встановлення вже забезпечують до 30% потреби, а також використовують дизель-генератори.

Водночас вона зазначила, що вартість кВт*год електроенергії від дизель-генераторів є найвищою.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наразі газ із поставкою в листопаді котирується в середньому за ціною 14,65 тис. грн за 1000 куб. м, тоді як у жовтні - 14,41 тис. грн за 1000 куб. м.

Група компаній "Епіцентр" - омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Роздрібна мережа групи компаній охоплює 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

Група компаній "Епіцентр" споживає 276 млн кВт*год електроенергії на рік. Як повідомила керівниця проєктів облаштування СЕС "Епіцентру" Вікторія Кудієвська на конференції "Енерготех" 19 вересня, на першому етапі (у 2023-2024 рр.) "Епіцентр" встановив на дахах площею 170 тис. кв. м 7,5 МВт СЕС за власні кошти у розмірі EUR7,2 млн, а наразі перебуває у пошуку інвестицій для реалізації другого етапу проєкту спорудження СЕС на своїх об'єктах і ділянках площею 1,3 млн кв. м загальною потужністю 75 МВт до кінця 2025 року. Його загальна вартість оцінюється в EUR55,3 млн.

На початку серпня цього року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ТОВ "Епіцентр Дженерйшн" із групи "Епіцентр" ліцензії на постачання електроенергії та природного газу.

На початку червня цього року "Епіцентр" повідомив "Forbes Україна" про плани побудувати близько 100 МВт газової генерації.