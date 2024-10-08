Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова правління «Укрзалізниці» Лященко подав у відставку
23:54 07.10.2024 |
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко написав заяву про звільнення з посади, повідомила пресслужба компанії на сайті.
"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління", - повідомила УЗ на сайті в понеділок.
Зазначається, що наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями й ухвалити всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур, уточнили в УЗ.
За інформацією джерел агентства "Інтерфакс-Україна", номінаційний комітет відбудеться у вівторок, 8 жовтня, і новим головою правління можуть призначити Олександра Перцовського, члена правління, який наразі керує пасажирським напрямом УЗ на посаді директора філії "Пасажирська компанія".
Серед кандидатів на посаду також розглядають операційного директора УЗ, члена правління, який відповідає за вантажну вертикаль, В'ячеслава Єрьоміна та ексдиректора "Львівської залізниці", ексдиректора з інфраструктури УЗ, члена правління Романа Черницького.
Лященко, як зазначила співрозмовниця агентства, залишиться членом правління і буде, як і раніше, курирувати фінансовий напрям.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
|Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
|«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Голова правління «Укрзалізниці» Лященко подав у відставку
|Українська компанія поставила труби для SpaceX
|Поліція провела обшуки у найбільшого підрядника «Великого будівництва»
|Власник мережі супермаркетів «АТБ» купує бізнес із виробництва електроенергії
|Віртуальний monobank запускає власні платіжні POS-термінали
|В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000