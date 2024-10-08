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АНАЛІТИКА

Голова правління «Укрзалізниці» Лященко подав у відставку

 

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко написав заяву про звільнення з посади, повідомила пресслужба компанії на сайті.

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління", - повідомила УЗ на сайті в понеділок.

Зазначається, що наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями й ухвалити всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур, уточнили в УЗ.

За інформацією джерел агентства "Інтерфакс-Україна", номінаційний комітет відбудеться у вівторок, 8 жовтня, і новим головою правління можуть призначити Олександра Перцовського, члена правління, який наразі керує пасажирським напрямом УЗ на посаді директора філії "Пасажирська компанія".

Серед кандидатів на посаду також розглядають операційного директора УЗ, члена правління, який відповідає за вантажну вертикаль, В'ячеслава Єрьоміна та ексдиректора "Львівської залізниці", ексдиректора з інфраструктури УЗ, члена правління Романа Черницького.

Лященко, як зазначила співрозмовниця агентства, залишиться членом правління і буде, як і раніше, курирувати фінансовий напрям.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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