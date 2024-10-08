Українська компанія поставила труби для SpaceX

Український виробник безшовних нержавіючих труб, нікопольська компанія "Сентравіс", отримав спеціальне замовлення, кінцевим отримувачем якого є американська аерокосмічна компанія SpaceX.

Про це повідомили у компанії, пише Форбс Україна.

Як йдеться в повідомленні, труба українського виробника буде використана для подачі палива в ракети, йдеться у повідомленні компанії.

Йдеться про 28 т товстостінної труби з комбінацією таких механічних властивостей як пластичність, твердість, здатністю витримувати надвеликий тиск та працювати в умовах агресивного середовища.

Трубу українського виробника планують використати для подачі палива в ракети SpaceX, однак деталі майбутнього застосування самим виробником ракет не повідомляються.

Замовлення було виконано протягом 2,5 місяців на основному виробництві в Нікополі.

Трубу вже відвантажили і незабаром вона буде у розпорядженні SpaceX, повідомили в компінії.

Centravis родини Атанасових заснована понад 20 років тому. У 2023 році компанія виробила 12 200 т безшовних нержавіючих труб. Понад 99% цього об'єму було експортовано у 38 країн світу.