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Поліція провела обшуки у найбільшого підрядника «Великого будівництва»
11:55 07.10.2024 |
У п'ятницю, 4 жовтня, Нацполіція провела обшуки в компанії у дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що працівники головного слідчого управління Національної поліції спільно з Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки в офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії, приватних автомобілях.
"Як з'ясувалось, провадження пов'язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro", - йдеться в повідомленні.
При цьому, за даними компанії, жодних претензій до якості та вартості її робіт не висували.
В "Автомагістраль-Південь" слідчі дії на назвали "класичним рейдерством" та "спробою залякати співробітників, паралізувати роботу, а згодом знищити підприємство".
Компанія планує скаржитися до Офісу генерального прокурора і Ради бізнес-омбудсмена.
Як пише Forbes, "Автомагістраль-Південь" є головним підрядником президентської ініціативи "Велике будівництво". Лише у 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн - майже стільки ж, скільки три найближчих конкуренти разом узятих.
Власником ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2023 року є бізнесмен Олександр Бойко.
Як повідомлялося, у вересні КП "Київавтодор" обрала ТОВ "Автомагістраль-Південь" переможцем тендеру на ремонт аварійного шляхопроводу на вулиці Будівельників - над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом.
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