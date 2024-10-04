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Віртуальний monobank запускає власні платіжні POS-термінали
13:59 04.10.2024 |
Віртуальний банк monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G.
Про це на своїй сторінці у TikTok повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський.
"У терміналі є свій акумулятор та модуль 4G, тому навіть якщо у магазині немає світла та інтернету, він буде працювати", - йдеться у його повідомленні.
Підключення терміналу триває пів години, а відправити його зможуть на будь-яке відділення "Нової пошти" або курʼєром.
Як уточнив Рогальський виданню, за рік український необанк планує встановити близько 15 тисяч терміналів. "Це стало б логічним продовженням наших продуктів для торгових підприємств і тих, кому не зручно користуватись QR-терміналом", - додав він.
Тарифи: 500 грн - оренда терміналу, 1,3% - плата за транзакцію.
Як повідомлялося, у квітні відбувся редизайн застосунку віртуального банку monobank.
у березні monobank розширив можливості "банок". Загалом за час роботи цього інструменту було зібрано майже 50 млрд грн.
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