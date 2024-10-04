Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії
12:56 04.10.2024 |
Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше видала гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Їх отримала державна компанія Укргідроенерго, яка виробляє енергію на гідроелектростанціях, повідомила пресслужба НКРЕКП.
Загалом станом на початок жовтня 2024 року в реєстрі гарантій походження створено понад 900 облікових записів.
Гарантії походження електроенергії - це електронний документ, який підтверджує, що певна кількість електроенергії була вироблена саме з відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє кінцевим споживачам знати точне джерело електроенергії, яку вони купують, свідомо обирати екологічно чисту електроенергію і використовувати гарантії для підтвердження своїх екологічних зобов'язань та звітності про вуглецевий слід.
Гарантії можна продавати окремо від фізичної електроенергії, що створює новий ринок і додаткове джерело доходу для виробників "зеленої" електроенергії.
Систему гарантій походження електроенергії в Україні почали розвивати у 2023-2024 роках, коли був ухвалений закон №3220-ІХ, а Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
|Нардепа від «Слуги народу» будуть судити за незаконне збагачення
|ПАРЄ закликає допомогти Києву «відбити геноцидний напад» РФ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії
|Dragon Capital дозволили придбати ТРЦ «Караван» у Києві
|«Запоріжсталь» скоротила виробництво усіх видів продукції
|Покупцем 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів виявилася маловідома компанія
|Міноборони оголосило перші конкурси на керівників держпідприємств. Це два лісгоспи і «Цифрова армія»
|Україна починає будувати інфраструктуру для першої плавучої електростанції
Бізнес
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
|Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм