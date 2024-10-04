В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії

Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше видала гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Їх отримала державна компанія Укргідроенерго, яка виробляє енергію на гідроелектростанціях, повідомила пресслужба НКРЕКП.

Загалом станом на початок жовтня 2024 року в реєстрі гарантій походження створено понад 900 облікових записів.

Гарантії походження електроенергії - це електронний документ, який підтверджує, що певна кількість електроенергії була вироблена саме з відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє кінцевим споживачам знати точне джерело електроенергії, яку вони купують, свідомо обирати екологічно чисту електроенергію і використовувати гарантії для підтвердження своїх екологічних зобов'язань та звітності про вуглецевий слід.

Гарантії можна продавати окремо від фізичної електроенергії, що створює новий ринок і додаткове джерело доходу для виробників "зеленої" електроенергії.

Систему гарантій походження електроенергії в Україні почали розвивати у 2023-2024 роках, коли був ухвалений закон №3220-ІХ, а Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.