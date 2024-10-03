Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Dragon Capital дозволили придбати ТРЦ «Караван» у Києві

 

АМКУ дозволив компанії Dragon Capital "ДК Київ Аутлет" отримати понад 50% у ТОВ "Трейд Солюшинз", якій належить ТРЦ "Караван Outlet" у Києві.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Як зʼясував Forbes, з 1 жовтня у власності "Трейд Солюшинз" перебуває ТРЦ "Караван Outlet" у Києві та права оренди на земельну ділянку під ним.

ТРЦ "Караван Outlet" у Києві складається з двох будівель: торгівельно-офісного центру на 10 500 квадратних метрів і ТРЦ на 46 800 квадратних метрів.

Київський "Караван" отримує від орендарів приблизно 6-7 млн доларів на рік, оцінює топменеджер великої компанії, яка працює на ринку комерційної нерухомості.

ТРЦ у Києві може коштувати 80-120 млн доларів, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша - 40-60 млн доларів.

У разі завершення угоди "Караван Outlet" може стати найбільшим ТРЦ у портфелі Dragon Capital у Києві.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2202
  0,0553
 0,13
EUR
 1
 45,5236
  0,1911
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9626  0,04 0,09 41,5493  0,03 0,07
EUR 45,4259  0,08 0,18 46,1115  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,02 0,04 41,2500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес