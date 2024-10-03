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Джильберт Честертон
Dragon Capital дозволили придбати ТРЦ «Караван» у Києві
16:16 03.10.2024 |
АМКУ дозволив компанії Dragon Capital "ДК Київ Аутлет" отримати понад 50% у ТОВ "Трейд Солюшинз", якій належить ТРЦ "Караван Outlet" у Києві.
Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
Як зʼясував Forbes, з 1 жовтня у власності "Трейд Солюшинз" перебуває ТРЦ "Караван Outlet" у Києві та права оренди на земельну ділянку під ним.
ТРЦ "Караван Outlet" у Києві складається з двох будівель: торгівельно-офісного центру на 10 500 квадратних метрів і ТРЦ на 46 800 квадратних метрів.
Київський "Караван" отримує від орендарів приблизно 6-7 млн доларів на рік, оцінює топменеджер великої компанії, яка працює на ринку комерційної нерухомості.
ТРЦ у Києві може коштувати 80-120 млн доларів, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша - 40-60 млн доларів.
У разі завершення угоди "Караван Outlet" може стати найбільшим ТРЦ у портфелі Dragon Capital у Києві.
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